Erzurum'da karla mücadele sürüyor: Günde 500 kamyon kar şehir dışına taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor. Rahmeti ve bereketi ile gelen kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 24 saat aralıksız sahadayız." dedi.