Ev sahibinin kiracıdan istediği şartlar şaşkına çevirdi: Tam 3 sayfa





Ev sahibi 50 günde bir ziyarete gelecek

Ev sahibinin 50 günde bir kiracının müsait olduğu bir zamanda evi kontrol amacıyla ziyaret edeceği şartı da listede yer aldı.

Tezgah ıslak bırakılmayacak

İlanda mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması, kirli bulaşık konulmaması, eşyaların duvara yaslanmaması, tüm eşyalara çizilme önleyici keçe takılması, kapılara rüzgâr önleyici damper kullanılması ve kombinin yıllık bakımının yaptırılması gibi ayrıntılar da sıralandı.



