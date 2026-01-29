Ev sahibinin kiracıdan istediği şartlar şaşkına çevirdi: Tam 3 sayfa

Denizli’de bir ilan sitesinde paylaşılan kiralık ev ilanı, sıra dışı şartlarıyla gündem oldu. Ev sahibi, üç sayfayı bulan koşullar listesinde kiracıdan beklentilerini tek tek sıraladı. Sigara yasağından mutfakta kirli bulaşık bırakılmamasına kadar uzanan şartlar arasında, ev sahibinin 50 günde bir evi denetleyeceğini belirtmesi ise büyük tepki çekti.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kiralık bir daire için verilen ilan dikkat çekti. 3+1 dairesi için 35 bin lira kira talep eden ev sahibi, bununla yetinmeyerek kiracı adayında aradığı şartları da tek tek ilanına ekledi.
Aile yapısından yaşam tarzına kadar uzanan talepler, ilanı görenleri şaşkına çevirdi. İşte söz konusu yasaklar...
Sigara yasak
Evde sigara içilmesi kesin olarak yasaklanırken, aile bireylerinin sigara kullanmayan kişiler olması şart koşuluyor. Misafirlerin ise yalnızca balkonda sigara içmesine izin verileceği belirtiliyor.
Tutmak isteyen kişi e-Devlet'i açacak
İlanda evi tutmak isteyen kişinin e-Devlet ve UYAP üzerinden icra, borç ve kira davası geçmişinin kontrol edileceği ifade edildi.
Ev sahibi 50 günde bir ziyarete gelecek
Ev sahibinin 50 günde bir kiracının müsait olduğu bir zamanda evi kontrol amacıyla ziyaret edeceği şartı da listede yer aldı.
Tezgah ıslak bırakılmayacak
İlanda mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması, kirli bulaşık konulmaması, eşyaların duvara yaslanmaması, tüm eşyalara çizilme önleyici keçe takılması, kapılara rüzgâr önleyici damper kullanılması ve kombinin yıllık bakımının yaptırılması gibi ayrıntılar da sıralandı.
Söz konusu şartlar sosyal medyada, "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması", "Kiracı değil asker aranıyor" ve "Özel hayata açık müdahale" yorumlarıyla eleştirildi.