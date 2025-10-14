Yeni Şafak
Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı

07:5814/10/2025, Salı
DHA
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Metruk binadan yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hünkar Peşrevi Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Bu sırada alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.



Binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binadan alevlerin yükseldiği olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




#fatih
#yangın
#metruk
