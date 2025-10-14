Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Bu sırada alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.







