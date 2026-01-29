Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Feribot seferlerinde risk oluşturan yüzen ağaç sahile çekildi

Feribot seferlerinde risk oluşturan yüzen ağaç sahile çekildi

16:2729/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Marmara Denizi Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ve deniz trafiği için tehlike arz eden ağaç gövdesi tekneyle kıyıya çıkarıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri sırasında, İstanbul ile Yalova arasında feribotların seyir güzergâhına yakın bir noktada denizde yüzen büyük bir ağaç tespit edildi.

Seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen yüzen ağaç, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ekiplerin kullandığı tekne marifetiyle Merkez Balıkçı Barınağı’na çekildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların yalnızca denetim ve kontrol faaliyetleriyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda denizde seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

#feribot seferleri
#Marmara Denizi
#ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? 7 bin 562 TOKİ Kayseri kurasına katılacaklar listesi