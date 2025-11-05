Yeni Şafak
Fındık bahçelerinde kuraklık tehlikesine karşı önlem alındı: Toprak altı damlama sulama sistemi kuruldu

15:375/11/2025, Çarşamba
IHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındıkta verimliliği artırmak ve kuraklık tehdidine karşı önlem almak amacıyla başlattığı Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında, fındık bahçelerine toprak altı damlama sulama sistemi kuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, belediyenin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projeyle fındıkta yüzde 40’a varan verim artışı hedefleniyor. Kurulan sistem sayesinde su, doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılarak hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de bitki beslenmesi ve ürün kalitesi önemli ölçüde iyileşiyor. Ordu’nun belirlenen pilot bölgelerinde başlatılan çalışmaların, üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.


Proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamanın bölge tarımı açısından önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu, kaynak kullanımında tasarruf sağlarken bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 40-50’ye varan verim artışı elde etmek mümkün" dedi.


Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık dönemlerinde sistemin önemine dikkat çeken Kurucu, "Bu sistemle toprakta düzenli nem seviyesi korunabiliyor. Suyun kontrollü ve doğrudan kök bölgesine verilmesi, su kayıplarını minimuma indiriyor, bitki gelişimini dengeliyor. Bu da doğrudan ürün kalitesine ve miktarına yansıyor" ifadelerini kullandı.



