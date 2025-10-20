Fırın değil hurdacı: Paslanmış ekipmanlarla halk sağlığıyla oynayan 2 fırın kapatıldı

Denetimlerin sürekli yapılacağına değinen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Zabıta ekiplerimiz, özellikle gıda üretimi yapılan işletmelerde hijyen kurallarına titizlikle uyulup uyulmadığını denetliyor. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, halkımıza güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve yaptırımların devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Halkımızı sağlığı ile kim oynarsa gözünün yaşına bakmayız" diye konuştu.







