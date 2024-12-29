Fırın değil okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor yılda 2 milyon lira kazanıyor

Fırınımızda simit, poğaça, kuru pasta ve benzeri ürünler yapılıyor. Üretilen ürünler Elazığ merkezde bulunan yatılı pansiyonlu okullarımıza, üniversite öğrenci yurtlarına ve özel okulların yemekhanelerine dağıtılıyor. Birinci kalite ekmek üretmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Deprem döneminde okulumuzun fırını yeni kurulmuştu. O dönemde Malatya ve çevre illere ekmek gönderildi. Günlük 35 bin ekmek üretildi. Bu ekmeklerde depremzede vatandaşlara, okulumuzun imkanları ve İl Mili Eğitim Müdürlüğümüzün yoğu desteği ile gönderildi. Burası aynı zamanda bir iş yeridir. Yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve öğrenciye hem meslek öğretiliyor hem de bir ciro elde ediliyor” dedi.



