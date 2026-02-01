Fırtına sonrası binlerce kargı midyesi sahile vurdu: Balıkçılar tek tek topladı

"Fırtınanın verdiği bir nimet"





Sahilde kargı midyesi toplayan balıkçı Eyüp Ensariongün,"Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" dedi.