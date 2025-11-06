Yeni Şafak
Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi öldü

6/11/2025
AA
Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

