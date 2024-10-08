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Gazze'de ölülere de yer kalmadı

Gazze'de ölülere de yer kalmadı

04:008/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı

En düşük emekli maaşının yıl sonunda 12 bin 500 liradan 17 bin 500 liraya çıkarılması gündemde. 2025’in ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli aylığında, yasal zam dışında iyileştirme yapılacak.


Gazze'de sokaklar toplu mezar

Terör devleti İsrail, bir yıldır ABD'nin tam desteği, Avrupa ve diğer yandaşlarının da teşvikiyle Gazze'de soykırım yapıyor. Dörtte üçü çocuk ve kadın, 42 bin canı şehit etti. Toplu mezara dönüşen sokaklarda yer kalmayınca stadyumlar mezarlık oldu.


Başkanlardan dostluk mesajı

Süper Lig’deki 4 büyük kulübün başkanları Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek , Hasan

Arat ve Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. “Sahada rakip, dışarda ortağız” bilinciyle hareket edildiği belirtilen açıklamada, Türk futbolunun sorunlarının hep birlikte çözülebileceği

mesajları verildi.

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