Gazze'de ölülere de yer kalmadı

Gazze'de sokaklar toplu mezar

Terör devleti İsrail, bir yıldır ABD'nin tam desteği, Avrupa ve diğer yandaşlarının da teşvikiyle Gazze'de soykırım yapıyor. Dörtte üçü çocuk ve kadın, 42 bin canı şehit etti. Toplu mezara dönüşen sokaklarda yer kalmayınca stadyumlar mezarlık oldu.



