Gazze'de ölülere de yer kalmadı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Emekli maaşına 'enflasyon' ayarı
En düşük emekli maaşının yıl sonunda 12 bin 500 liradan 17 bin 500 liraya çıkarılması gündemde. 2025’in ilk yarısında geçerli olacak en düşük emekli aylığında, yasal zam dışında iyileştirme yapılacak.
Gazze'de sokaklar toplu mezar
Terör devleti İsrail, bir yıldır ABD'nin tam desteği, Avrupa ve diğer yandaşlarının da teşvikiyle Gazze'de soykırım yapıyor. Dörtte üçü çocuk ve kadın, 42 bin canı şehit etti. Toplu mezara dönüşen sokaklarda yer kalmayınca stadyumlar mezarlık oldu.
Başkanlardan dostluk mesajı
Süper Lig’deki 4 büyük kulübün başkanları Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek , Hasan
Arat ve Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. “Sahada rakip, dışarda ortağız” bilinciyle hareket edildiği belirtilen açıklamada, Türk futbolunun sorunlarının hep birlikte çözülebileceği
mesajları verildi.