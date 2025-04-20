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Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelmişti: Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelmişti: Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

12:2420/04/2025, Pazar
AA
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<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.</p>
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları Kazandere Barajı'nı doldurdu. Geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen barajın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 97,41 olarak ölçüldü...

Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 97,41 olarak ölçüldü.

"Durum çok güzel"

Barajın yakınlarındaki Aksicim köyünün muhtarı Yasin Yalçın, AA muhabirine, barajın geçen yıl kuraklık nedeniyle dere yatağını andırdığını söyledi.

Yağışlarla barajın tamamen dolma noktasına geldiğini anlatan Yalçın, bu yıl bölgenin güzel yağış aldığını kaydetti.

Barajın su seviyesinin artmasından bölge halkı olarak mutlu olduklarını ifade eden Yalçın, "Buradan İstanbul'a su basıyorlar. Bölgemize bu yıl iki sefer kar yağdı, sonrasında yağmur yağdı. Durum çok güzel." diye konuştu.

Barajın dolu olması nedeniyle insanların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.



Yazın kuraklık nedeniyle suyun azalabileceğine dikkati çeken Yalçın, son yıllarda kuraklığın canlıları ve barajları da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Şaban Yalçın da barajın su seviyesinin artmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.


Yağışlarla derelerin baraja aktığını anlatan Yalçın, "Allah'a şükür bu sene iyi." dedi.

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