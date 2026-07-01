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Gemlik'te feci kaza: İşçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı çok sayıda yaralı var

Gemlik'te feci kaza: İşçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı çok sayıda yaralı var

11:501/07/2026, Çarşamba
DHA
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa'da 16 BCK 55 plakalı otomobil ile otomotiv parçası üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan 16 S 9325 plakalı servis minibüsü çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki araziye devrilip, yan durdu. 


İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 15 kişi yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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