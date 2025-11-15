Gıda zehirlenmelerine karşı bakanlıklardan peş peşe uyarılar geldi: İşte dikkat edilmesi gerekenler

‘Erken Bildirim Programı’ ile salgınlar yakından izleniyor





Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen “Gıda Kaynaklı Zehirlenmelerde Erken Bildirim Programı” sayesinde ise olası salgın belirtileri hızlı şekilde takip ediliyor. Şikâyet üzerine yapılan kontrollerde ürünlerden numune alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında inceleniyor. Uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde konu hem savcılığa hem de ilgili kurumlara eş zamanlı olarak iletiliyor.





Vatandaşlara uyarılar: İşte dikkat edilmesi gerekenler





•⁠ ⁠Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.

•⁠ ⁠Sıcak tutulacak gıdalar 65°C’nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli.

•⁠ ⁠Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.

•⁠ ⁠Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı.

•⁠ ⁠Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı.

•⁠ ⁠Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.

•⁠ ⁠Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli.

•⁠ ⁠Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli.

•⁠ ⁠Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.

Gıda Güvenliği İçin Temel Kurallar

•⁠ ⁠Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli.

•⁠ ⁠Doğadan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli.

•⁠ ⁠Bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli.

•⁠ ⁠Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmeli.

•⁠ ⁠Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalı.