Gümüşhane'de sel felaketi: Taşkınlar meydana geldi cadde ve yollar göle döndü

Gümüşhane'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında sel, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi, cadde ve yollar göle döndü. Erzincan-Gümüşhane karayolunda sel suları nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

1 / 10 Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

2 / 10 Yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

3 / 10 Gök gürültülü yağan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak nedeniyle araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi.

4 / 10 Yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde taşkınlar yaşanırken, Erzincan-Gümüşhane karayolunun Pirahmet geçişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Belediye ve karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

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