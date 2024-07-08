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Gümüşhane'de sel felaketi: Taşkınlar meydana geldi cadde ve yollar göle döndü

20:43 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:55 - 8/07/2024 Pazartesi
DHA

Gümüşhane'de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında sel, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi, cadde ve yollar göle döndü. Erzincan-Gümüşhane karayolunda sel suları nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. 

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Yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

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Gök gürültülü yağan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak nedeniyle araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi.

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 Yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde taşkınlar yaşanırken, Erzincan-Gümüşhane karayolunun Pirahmet geçişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Belediye ve karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. 

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#Gümüşhane
#Sel
#Sağanak
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