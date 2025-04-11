Gümüşhane'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Gümüşhane'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Karaer Mahallesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.
Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dualar edildi.