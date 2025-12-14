Hasan Dağı’nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı

Aksaray’da Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Dağın yamacında bulunan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan gençler, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.
Dağın yamacında bulunan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan gençler, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.