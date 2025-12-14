Hasan Dağı’nda mahsur kalan öğrenciler helikopterle kurtarıldı

Aksaray’da Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Dağın yamacında bulunan 2 öğrenci helikopterle kurtarıldı. İlk müdahaleleri helikopterde yapılan gençler, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 /4 Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

2 /4 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı.

3 /4 Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.