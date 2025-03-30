Hasretle beklediler: Leylekler yıllar sonra geldi

Leyleklerin mahallenin maskotu haline geldiğini anlatan Küçükler, şöyle konuştu:





"Leyleklerin gençlik zamanımızda yerleri vardı (kavak ağacı), gelirlerdi, her yıl yavrulayıp giderdiler ve ilkbaharın başlangıcıyla tekrar gelirlerdi. Bu ağaç kesildikten sonra leylekler 20 yıldan fazla süredir mahallemize gelmedi. İmam ve komşularla köyün belirli yerlerindeki direklere yuvalar kurduk ama yine gelmedi. Özel elektrik direkleri aldık, uç uca ekledik ama yine gelmedi. Gelenler de bacalardan tekrar geri dönüyordu en son burayı seçtiler. Biz de elimizden geldiğince leyleklere yardımcı olduk yuvalarının altına palet koyduk, yerlerini sevdiler."