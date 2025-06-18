Hastanede silahlı saldırı: Ateş açılan şahıs ağır yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; hastanede tedavi gören O.B. isimli hasta, bahçeye çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.