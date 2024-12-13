İç Anadolu'nun kuzey, batı ve iç kesimlerinde karla karışık yağmur, güney ve batı kesimlerinde ise bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor.





Karadeniz Bölgesi'nin batısında yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, orta ve doğu kesimlerinde ise bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.





Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise havanın güneşli ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Vatandaşların, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması bekleniyor.























