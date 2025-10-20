Hayata küsmek yerine üretmeyi seçti: Engelli vatandaşın başarı hikayesi

"Valimiz de atölyemizi ziyaret etti"





Yazıcı, çalışmalarıyla birçok kurumun desteğini aldığını belirterek, "Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay başta olmak üzere kaymakamlarımız ve Valimiz Orhan Tavlı bizi ziyaret etti. Bu destekler bize moral verdi. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden satıyoruz, tur gemilerinin uğradığı noktalarda stant açıyoruz. Devletimizin bu tür projelerle engelli bireyleri ve ev hanımlarını desteklemesi çok kıymetli" diye konuştu.