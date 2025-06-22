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Hem otları hem komşuyu yaktı: Evinin önünü temizlemek isterken faciaya sebep oldu

Hem otları hem komşuyu yaktı: Evinin önünü temizlemek isterken faciaya sebep oldu

09:4322/06/2025, Pazar
IHA
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önündeki otları yakan şahsın kontrolünden çıkan alevlerin büyümesi sonrası yan bahçede bulunan komşunun evinde yangın çıktı. Yangın, evde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'da Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu.


 Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı.

Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.





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