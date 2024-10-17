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Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

11:5917/10/2024, Perşembe
DHA
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Gümüşhane'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.


Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Artabel Gölleri, Zigana, Çakırgöl, Taşköprü, Kazıkbeli ve Kürtün ilçesindeki yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.  

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#Çakırgöl
#Taşköprü

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