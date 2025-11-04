İBB’nin otopark eziyeti: Mercan ve Karaköy’de esnaf dükkan kapatıyor





YILLARDIR BİTMEYEN İNŞAAT MÜŞTERİYİ AZALTTI





Esnafın dükkan kapattığını belirten Karaköy esnafı Şakir Madan, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana buradaki otopark yüzünden mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. 2-3 dükkan kapandı. Kira olsaydı biz de kapatırdık çünkü çark dönmüyor. İnsan sirkülasyonu çok az, araba zaten geçmiyor. Otopark da kapalı olduğu için kimse buraya girmiyor" ifadelerini kullandı.









Mercan’da ticaretlerinin yüzde 80 azaldığını ifade eden esnaf Hanifi Kaplan, "20 senedir esnafım. Otopark yıkılalı 6 yıl oldu. Burası yıkılınca bizim yolumuz kapandı. Müşteri ne geliyor, ne gidiyor. Mağdur durumdayız. 6 senedir böyle bekliyoruz. Çok dükkan kapatan oldu. İnşaattan dolayı işimizin yüzde 80’i azaldı. Biz de kapatırız, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.



