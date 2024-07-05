II. Abdülhamid'in tahta çıkışına özel yapılmıştı: Bölgede sadece o ayakta kaldı

Doğu ve Güneydoğu'da bugüne ulaşan tek saat kulesi





Maden saat kulesinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde günümüze ulaşan tek saat kulesi olduğunu kaydeden Başkan Seyrek, "Siirt ve Mardin'de de o dönemde yapılmış ama günümüze ulaşamamış. Saat kulesi 2017 yılında harap hale gelmişti. Saatleri kaybolmuş, çatısı çökmüş ve kapısı yok olmuş durumdaydı. O dönemde bir restorasyondan geçti. Güzel bir restorasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan ilçe halkına ve turizme hizmet etmeye başladı. İlçemizin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.