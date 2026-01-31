Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Figen Delibekiroğlu ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, "Ilgaz'ın doğasını, pistini, teleferiğini çok beğeniyoruz. Bahar aylarında da yaban hayvanları çok güzel. Ilgaz'ın en büyük özelliklerinden biri de karının en yüksek oranda kristalleşmesi. Her fırsata her hafta sonu geliyorum. Teleferikle geziyoruz, kayak ve kızakla kayıyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. " diye konuştu.







