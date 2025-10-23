İnceleme için çıktıkları dağda kaybolan 2 mühendis bulunup askeri helikopterle kurtarıldı

Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 rakımlı Saksağan Dağı'nda dün jeolojik bir yapıyı incelemeye çıkan jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, bir süre sonra kayboldu.