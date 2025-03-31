İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Konya'da büyük ilgiyle karşılandı

"Konya'da olmaktan çok mutluyuz. Hazreti Mevlana, dünyada saygı duyulan ve bilinen biri. Burada, türbesinde olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Türkiye'de çok güzel ağırlandık. İnanılmaz derecede mutluyuz. Ramazanda her gün davet vardı, büyük bir hoşgörüyle karşılandık. Hiçbir iftarımızı yalnız geçirmedik. Mayısın sonunda inşallah orada olmayı planlıyoruz. Günde 40 kilometre yol alıyoruz. Toplamda 4 kişiyiz, 5 atımız var. 2 atımızı da dinlendiriyoruz. At üstünde 3 kişi yol alıyoruz. Bir arkadaşımız da atların bakımı ve lojistikle ilgileniyor."



