İsrail yok olmadan dünya güvende olmaz: Terör devleti Nasrallah'ı öldürdü

Yalıtıma düşük faizli kredi

Isı yalıtımı olmayan binalar, yüksek enerji tüketimi sebebiyle, yıllık 20 milyar dolar kayba yol açıyor. Ülke genelinde yaşanan bu kaybı önlemek için harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yalıtım faaliyetlerini teşvik edecek. Enerji verimliliğini artırmak için bankalar tarafından düşük faizli kredi verilecek.