İsrail yok olmadan dünya güvende olmaz: Terör devleti Nasrallah'ı öldürdü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yalıtıma düşük faizli kredi
Isı yalıtımı olmayan binalar, yüksek enerji tüketimi sebebiyle, yıllık 20 milyar dolar kayba yol açıyor. Ülke genelinde yaşanan bu kaybı önlemek için harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yalıtım faaliyetlerini teşvik edecek. Enerji verimliliğini artırmak için bankalar tarafından düşük faizli kredi verilecek.
İsrail cehennemin kapısını araladı
Gazze’de 41 bini aşkın Filistinliyi öldürerek soykırım yapan İsrail, 7 Ekim sonrası yaptığı suikastlarla gerilimi tırmandırırken, son olarak Hizbullah lideri Nasrallah’ı öldürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün BM kürsüsünde, “Elimizin uzanmayacağı yer yok” demiş ve İran’ı tehdit etmişti. Netanyahu’nun konuşması sonrası İsrail’in Nasrallah’ı öldürmesi ve İran dini lideri Ali Hamaney’in güvenli bir yere kaçırılması, “Terör devleti İran’ı savaşa çekerek küresel bir çatışma hedefliyor” yorumuna neden oldu.
Aslan 90+5'te yıkıldı
Süper Lig lideri G.Saray, 7. hafta maçında kendi sahasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-kırmızılı takım Osimhen (2) ve İcardi'nin attığı gollerle 3 farklı öne geçerken, konuk ekip Fall, Hajradinovic (pen) ve Da Costa ile beraberliği yakaladı.