İstanbul için saat verildi: 4 gün sürecek, sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek

İstanbul’da hava sıcaklığı bu akşam saatlerinden itibaren sert düşüşe geçiyor. AKOM, saat 18'den sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte sıcaklığın 5 derecenin altına ineceğini hatta kent genelinde 2 dereceye kadar gerileyeceğini duyurdu. Sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış görülecek. Uzmanlar özellikle yarın sabah saatlerinde yağışın etkisini artırabileceğine dikkat çekti.
İstanbullular dikkat, sıcaklık çakılacak! AKOM, saat 18.00’den sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte sıcaklığın hızla gerileyerek 2 dereceye kadar düşeceğini, aralıklarla sağanak yağış görüleceğini ve soğuk havanın 4 gün boyunca kent genelinde etkili olacağını duyurdu.
AKOM saat verdi: Bu akşam başlayacak!
AKOM, İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı. Güney yönlü rüzgarın akşam saatlerinde kuzeye dönmesiyle birlikte sıcaklıklarda ani ve sert bir düşüş yaşanacağı bildirildi.
Sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek
Öğle saatlerinde 12-14 derece aralığında seyreden hava sıcaklığının, akşam saatlerinden sonra hızla gerileyerek 5 derecenin altına, bazı bölgelerde ise 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Yarın sabah etkisini artıracak
Sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde aralıklarla sağanak yağış görülecek. Uzmanlar özellikle yarın sabah saatlerinde yağışın yer yer etkisini artırabileceğine dikkat çekti. Çarşamba günü sıcaklıkların 5-8 derece aralığında seyretmesi beklenirken, perşembe günü bir kademe daha düşerek 2-5 derece bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Gökyüzü griye dönecek, 4 gün sürecek
AKOM’un değerlendirmelerine göre kentte cuma gününe kadar çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklıkların 3-7 derece aralığında seyretmesi ve aralıklarla sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu da çok bulutlu bir gökyüzü ve hafif yağmur etkisini sürdürecek.
Yurt genelinde hava durumu
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış görülecek.
Yağışların iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.