İstanbul için saat verildi: 4 gün sürecek, sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek

Gökyüzü griye dönecek, 4 gün sürecek





AKOM’un değerlendirmelerine göre kentte cuma gününe kadar çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklıkların 3-7 derece aralığında seyretmesi ve aralıklarla sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu da çok bulutlu bir gökyüzü ve hafif yağmur etkisini sürdürecek.