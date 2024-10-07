İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta

Akademisyenlerin de katılım sağladığı eylemde öğrenciler, "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek" mesajı verdi.

Medeniyetli öğrenciler, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde, soykırımcı İsrail tarafından katledilen on binlerce Filistinli Müslüman için dua etti ve üniversite kampüsünde bildiri okuyarak Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

1 /3 Okunan bildiriden bir kesit: Başta Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah’ım!

2 /3 Üniversite, Filistin bayrağı ve Gazze'ye destek pankartlarıyla donatıldı.