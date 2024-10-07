İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta

Medeniyetli öğrenciler, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde, soykırımcı İsrail tarafından katledilen on binlerce Filistinli Müslüman için dua etti ve üniversite kampüsünde bildiri okuyarak Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.
Okunan bildiriden bir kesit: Başta Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah’ım!
Üniversite, Filistin bayrağı ve Gazze'ye destek pankartlarıyla donatıldı.
İşgalci İsrail tarafından canice katledilen Filistinli çocuklara dikkat çekmek için hazırlanan sergi