Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta

Mahir Bilal Pirim
17:057/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Akademisyenlerin de katılım sağladığı eylemde öğrenciler, "<strong><em>Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek" </em></strong>mesajı verdi.</p><p><br></p>
Akademisyenlerin de katılım sağladığı eylemde öğrenciler, "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek" mesajı verdi.

Medeniyetli öğrenciler, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde, soykırımcı İsrail tarafından katledilen on binlerce Filistinli Müslüman için dua etti ve üniversite kampüsünde bildiri okuyarak Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdi.

Okunan bildiriden bir kesit: Başta Filistinli ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz olmak üzere ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen Müslümanların üzerinden inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah’ım!

Üniversite, Filistin bayrağı ve Gazze'ye destek pankartlarıyla donatıldı.

İşgalci İsrail tarafından canice katledilen Filistinli çocuklara dikkat çekmek için hazırlanan sergi

#Filistin
#Gazze
#Medeniyet Üniversitesi
#Eylem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri