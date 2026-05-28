İstanbul'da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar tarihi ve turistik yerlere akın etti

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar, ağırlıklı olarak tarihi ve turistik yerlerde vakit geçirdi. Bayram tatilinde havanın güzel olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, mega kentin gözde noktalarından Eminönü, Sultanahmet ve Sarayburnu'nda yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, güzel havayı da fırsat bilerek ağırlıklı olarak tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Mega kentin en gözde noktalarından olan Eminönü, Sultanahmet ve Sarayburnu gibi bölgelerde insan yoğunluğu üst seviyeye ulaştı.
Boğaz turu yapmak isteyen çok sayıda kişi nedeniyle Eminönü'ndeki vapur ve gezi teknesi iskelelerinde uzun kuyruklar meydana geldi.
Sahil kesimlerinde yürüyüş yapıp deniz manzarasının keyfini çıkaran vatandaşlar, tarihi mekanları ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektirdi.