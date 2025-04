İstanbul'da deprem paniği: Vatandaşlar parklara akın etti

‘İNŞALLAH TEKRAR DEPREM OLMAZ'





Eylül İncesu, “Deprem anında evdeydik. O kadar çok sarsıntı hissettim ki o an gerçekten çok korktum. Hatta benim bir ara panik atağım falan da oldu. Daha önceden deprem yaşadığım için şu an fazla bir korku yaşadım. Ben şunu istiyorum, yani gidecek ve kaçacak bir yerimiz yok. Yani devletimizden güzel bir açık bir alan yapmalarını istiyorum. Güzel evler yapmalarını istiyorum. Evlerin hepsi sarsılıyor ve bayağı bir çatlak evler olduğu için her şey olabilir diye düşünüyorum. Depremde kafamı duvara çarptım. Biraz da korktum. Şu an konuşamıyorum. Allah'tan sabır diliyorum. Yani belki tekrar deprem olabilir. Ne olur ne olmaz, yine de tedbirimizi alalım. Yine aynı durumla karşılaşmayalım. Şu an akşama kadar bekleyeceğiz. İnşallah tekrar deprem olmaz" diye konuştu.