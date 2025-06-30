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İzmit'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Bir buçuk saatte kontrol altına alındı

İzmit'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı: Bir buçuk saatte kontrol altına alındı

08:5530/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

İzmit Kocaeli'ndeki sanayi bölgesinde bir fabrikada bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde güvenlik önlemi aldı.





Yaklaşık 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada ağır hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.







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