Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, amcası N.E'ye tabancayla ateş etti.