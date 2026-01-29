Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta doğal gaz borusu patladı: 3 yaralı

16:1429/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde 9’uncu sokaktaki müstakil bir evin önünde meydana geldi.

Mahalledeki altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki 3 yaralıyı çıkararak ambulansa teslim etti.

İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#Kahramanmaraş
#doğal gaz
#patlama
#yaralı
