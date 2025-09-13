Karadeniz değil Adana: Torosların eteğinde fındık hasadı

"Herkesin yayla evi bahçesinde olsun istiyorum"





Üretimle ilgili bilgi veren İbrahim Gün," Burası Akdeniz’in bitimi, İç Anadolu’nun başlangıcı, Torosların eteği. Adana denilince karpuz ve kebap akla gelir ama birçok özelliği bağrında barındırır. Biz de araştırdık ve Karadeniz’den fidan getirdik. Şu an Türkiye’nin her ilinden ücretsiz fidan için yoğun talep var. Sadece bende olsun istemiyorum, herkesin yayla evi bahçesinde olsun istiyorum. Fındık herkesin bahçesinde olursa daha bereketli olur. Çocuklarla bahçede fındık yemesi ayrı bir keyif olacaktır" dedi.



