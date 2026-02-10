Yeni Şafak
Karadeniz sahilinde ilginç görüntü: Karaya vuran cismi gören telefona sarıldı

10/02/2026, Salı
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken inceleme başlatıldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

