Karın tadını çıkarmak isteyenler Palandöken’i doldurdu: Hafta sonu ziyaretçi sayısı arttı

Güney pistin çok güzel olduğunu ifade eden Türkan, "Manzarası inanılmaz. Kayağı bilmeyenler de çok rahat o piste kayabiliyor. Pistler düz ve güzel olduğu için çok iyi kayabiliyor. Burada çok eğlendim. Yalnız kayıyorsun ve terapi gibi geliyor. Eğlenceli geçti. Buraya klinik arkadaşlarım ve ailemle geldim. Çocuklar kızakla kayıyor." ifadelerini kullandı.