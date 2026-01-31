Yeni Şafak
Karın tadını çıkarmak isteyenler Palandöken’i doldurdu: Hafta sonu ziyaretçi sayısı arttı

15:4331/01/2026, Cumartesi
AA
Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ya da snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Güney pistin çok güzel olduğunu ifade eden Türkan, "Manzarası inanılmaz. Kayağı bilmeyenler de çok rahat o piste kayabiliyor. Pistler düz ve güzel olduğu için çok iyi kayabiliyor. Burada çok eğlendim. Yalnız kayıyorsun ve terapi gibi geliyor. Eğlenceli geçti. Buraya klinik arkadaşlarım ve ailemle geldim. Çocuklar kızakla kayıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kırkkılıç da pistlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Kayakla, snowboard ile kaymaya endişesi olanlar kızaklarla kayabilir. Bunlarla rahat keyif yapabilir. 2 metrenin üzerinde kar var. Kar yağışı devam ediyor. Burada on binlerce kişi diyebileceğimiz bir yoğunluk var. Bugün buraya ailemle geldim. Çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Hicra Korkmaz ise zirveye çıktıklarını ve bir tur kaydıklarını anlatarak, Palandöken Kayak Merkezi'nin pist imkanları açısından çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

