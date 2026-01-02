Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü sönen araçta arama yapmaya başladı

Uludağ Mahallesi Muhtarı Sevgi Baş Tumgan, "Kar sebebiyle üzücü bir durum yaşadık. Bir araç karda çıkarken zorlandığı için alev alıp yanmaya başladı. O sırada vatandaş araçtan çıktı. Can kaybımız yok. Çocuğuyla birlikte araç alev almaya başlayınca araçtan çıkıyor. Sürücülerden ricam bu hava şartlarında araçlarını zorlamamaları, mümkünse zincirlerini takmalarıdır. Dikkatli olursak ne mal kaybı ne de can kaybı yaşarız" diye konuştu.



