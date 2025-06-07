Kazada ölen kurye Muhammet üniversite harçlığını çıkarmak için çalışıyormuş: Son yolculuğuna uğurlandı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.