Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yangının söndürülmesinde çevre illerin büyük katkısının olduğunu dile getiren Makas, şunları kaydetti:





"Bizler de İçişleri Bakanımızın emri doğrultusunda AFAD Başkanlığımız koordinesinde ekipçe çalışma gerçekleştirdik. An itibarıyla 80 araç ve 262 personelle müdahale edildi. Bu rakamlar sadece itfaiye personelleri ve araçlarıdır. Bunun haricinde sahada sağlık ekiplerinden Kızılay'a, emniyetten jandarmaya ve diğer paydaş kurumlarımızın personelleriyle toplam 462 arkadaşla müdahale ettik. Ankara ve ilçeleri, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda itfaiye aracı ve personeli yardıma geldi. Yine AFAD tarafından termal dronlarla tespitler yapılarak müdahale edildi. Bunların dışında MKE AŞ, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığının itfaiye teşkilatının büyük yardımları oldu. TÜPRAŞ'tan da ciddi bir yardım geldi. Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi katkıları oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."