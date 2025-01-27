Komşuları Ahmed Şara'yı anlattı: Adam gibi adam Şam'ı fethetti

İleride sık sık görüşeceklerini umduğunu dile getiren Şükri, "Ona nasihatimiz olursa ileteceğiz. Hata görürsek bunu bildirmek bizim görevimiz. Son ziyaretimizde de Şera'ya Suriye'nin inşası konusunda genel nasihatlerimizi ilettik." diye konuştu.





Şükri, "Sayın Ahmed Şara, eskiden bizde öğrenciydi ancak bir lider oldu. Onun izinden gidiyoruz. O, bana bir hoca olarak saygı gösteriyor, ben de onu bu ülkenin lideri olarak görüyorum. Biz yeni yönetimimizleyiz." dedi.