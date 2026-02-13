Komşuları şikayet edince ortaya çıktı: Çöp ev operasyonunda şoke eden görüntüler

Apartmanda oturanlardan Dursun Ali Çelik (70), “10 senedir apartmanımızın bodrum katında oturuyor. Yalnız yaşıyor. Topladığı çöpleri eve yığmış. Biz de durumu belediyeye bildirdik. Ekipler gelip hem adamı götürdü hem de evdeki çöpleri boşalttı. Kaç senedir hiç dışarıya çıkmıyordu. Sadece pencereden kafasını dışarıya uzatıyordu. Psikolojisi çok bozuktu" diye konuştu.