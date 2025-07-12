Konya'da 'bisikletli turizm rotası' oluşturuluyor

Sivil toplum kuruluşu ve spor gruplarının öncülüğünde bir araya gelen onlarca bisikletli, kentin tarihi ve doğal mekanlarını keşfetmek için pedal çevirdi.





Konya'da bisikletli turizm rotasını belirlemek için yapılan etkinlikte, Seydişehir Bostandere Mahallesi'ndeki Vasada Antik Tiyatrosu'ndan Meram Gökyurt Mahallesi'ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri'ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.