Konya'da Nasreddin Hoca cinayeti: Canlı yayında itiraf etti; olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran ve 1 Nisan'dan itibaren kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) öldürüldüğü ortaya çıktı. Melahat Tural'ın oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programının canlı yanında suçunu itiraf eden Kenan Yılmaz (32), Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını, yaralanan Turan'ın sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyledi. Stüdyoda gözaltına alındıktan sonra olay yerine götürülen Yılmaz, Tural'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'nde oturan Mehmet Tural, 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Tural'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Tural'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Tural'ın annesi Melahat Tural da oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı. Bu sırada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tural'ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi.
Soruşturma sürerken; Tural'ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini 'istihbaratçı' olarak tanıtan Kenan Yılmaz'dan yardım istediğini belirlendi. İstanbul'da yaşayan, Tural'ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir'in Değirmen Köy Mahallesi'nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da televizyon programındaki canlı yayınlara katıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Günlerdir televizyon programındaki canlı yayınlara katılarak Tural'ı, öldürmediğini söyleyen Kenan Yılmaz, bugün yayında suçunu itiraf etti.
Kenan Yılmaz (37), stüdyoda gözaltına alındıktan sonra olay yerine götürüldü. Savcı ve polislere Tural'ın nereye düştüğünü gösteren Yılmaz, Tural'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz, şunları anlattı:
''Maktulle, arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin? Niye böyle yaptın? dedi ve tartıştık. Bana, 'Ayıp ettin. Terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle, belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben bir el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı...
Ben ittirmedim, kendisi düştü. Cep telefonunun ışığıyla baktığımda oradaki odun parçasına takıldı. Zikzak yaparak yavaş yavaş aşağı indim. Yanına indiğimde ölüydü, hareketsiz yatıyordu. Üstündeki çantayı çıkarıp, kenara koydum. Siyah bir ceketi vardı, üstünü örttüm. Taşlardan da alıp 4- 5 tanesini üstüne kapattım. Sonra yukarı çıkıp arabama binip, çektim gittim.''
'ÇANTASINDAKİ PARAYA ALDIM'
Mehmet Tural'ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Yılmaz, ''Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum. O yüzden ceplerini araştırmadım, sadece çantayı aldım. Cep telefonu çantanın içerisindeydi. Çantayı yanıma alarak arabama geldim. Arabamla buradan ayrıldım. Cep telefonunu yolda suya attım. Arabayla köye doğru indim. Soğuk hava deposunun arka tarafından silahı imha etmeye çalıştım. Kabzası plastikti onu kırdım. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Çantadaki parayı da harcadım'' dedi.
Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlarca parçalandığı için bulunan kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.