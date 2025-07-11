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Konya'da yürek yakan kaza: Kontrolden çıkan araç devrildi, anne, bebeği ve kız kardeşi hayatını kaybetti

Konya'da yürek yakan kaza: Kontrolden çıkan araç devrildi, anne, bebeği ve kız kardeşi hayatını kaybetti

23:5911/07/2025, Cuma
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Konya’nın Derebucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Korkunç kazada aynı aileden 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi.


Antalya'dan Konya istikametine giden Bekir T. (37) idaresindeki 34 FG 0032 plakalı otomobil Derebucak ilçesine geldiğinde Pınarbaşı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ​​​​​​​yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada araçta bulunan ve araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur T. olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin kız kardeşi, baldızı Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık bebek olan oğlu Bilge Kaan T. kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Yaralılardan sürücü ve aynı araçta bulunan sürücünün kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Otomobil sürücüsü Bekir T.'nin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu öğrenildi.

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