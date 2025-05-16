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Konya'daki 5.2'lik depremde, 7 evde çatlaklar oluştu

Konya'daki 5.2'lik depremde, 7 evde çatlaklar oluştu

15:4916/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
DHA
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<p>Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Konya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.</p>
Konya'nın Kulu ilçesinde dün saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Konya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Hasar tespiti için başvurulan 29 evden 7'sinde küçük çaplı çatlaklar oluştuğu belirlendi.

 İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Vatandaşların panikle dışarı kaçışmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı. Konya Valiliği tarafından ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi.

 Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.Kriz masasına Kulu merkezde 3 ve 7 kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı yapıldı.

 Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verilirken, 7 yapıda ise küçük çaplı sıva çatlakları olduğu tespit edildi. Bu yapıların taşıyıcılarında da bir soruna rastlanmadı.

 Bir caminin minaresinin aleminin düştüğü belirlendi. Depremden sonran ilçede hayat normale döndü.

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