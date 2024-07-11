Köpeğiyle şehir şehir gezerek 'kara elmas' arıyor: Restoranlara 15 bin liraya satıyor

7 yıldır mantar aradığını belirten Kavak, "2017 yılında amatörce başladım. İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi köpeği kullanmayı beceremedim. Daha sonra öğrendim ki başkasının yetiştirdiği köpeği değil, kendi yetiştirdiğin köpekle mantar aramak daha doğru. Köpeğin ne istediğini bilmek ve hükmetmek için yavruyken almak gerekiyor. Yavruyken alıp yetiştirince köpeğe istediğin her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca köpekle bir duygusal bağ kuruyorsunuz. O sizin ne istediğinizi biliyor, siz de onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. Köpekle bağlandığınız zaman bulamayacağınız mantar yok. Eğer mantar varsa köpek mutlaka getiriyor" dedi.