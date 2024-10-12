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Küresel sistemin iflası: BM kendini bile koruyamıyor

Küresel sistemin iflası: BM kendini bile koruyamıyor

04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

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