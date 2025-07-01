Kurultay'ın kaderi ceza davasında

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçildiği kurultay ile ilgili açılan “şaibe davası”nda beklenen “mutlak butlan” ya da “kayyum” kararı dün çıkmadı. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İmamoğlu ve kurultaya şaibe karıştıran diğer isimler hakkında açılan ceza davasının seyrini görmek için duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.



