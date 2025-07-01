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Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracat yarışında zirve değişmedi
Türkiye'nin geçen yılki 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalara ödülleri verildi. Hizmet ihracatında ilk sırayı THY, mal ihracatında Ford Otomotiv, e-ihracatta Trendyol Dsm Grup aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılki hedefin 390 milyar dolar olduğunu belirtti.
Kurultay'ın kaderi ceza davasında
Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçildiği kurultay ile ilgili açılan “şaibe davası”nda beklenen “mutlak butlan” ya da “kayyum” kararı dün çıkmadı. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İmamoğlu ve kurultaya şaibe karıştıran diğer isimler hakkında açılan ceza davasının seyrini görmek için duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.
Tammy Abraham Kartal oluyor
Transfere hızlı başlayan ve sol bek için Çek oyuncu Jurasek’e imza attıran Beşiktaş, şimdi de bonservisi Roma’da bulunan Tammy Abraham ile anlaştı. İngiliz golcünün, bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.